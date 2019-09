Giuseppe Serra è tornato a Spoleto grazie all’Umbria Tour

Giuseppe Serra, tenore di 26 anni originario di Golfo Aranci in Sardegna, torna a Spoleto dopo il successo al Concorso Lirico che lo aveva visto trionfare nel 2007.

Già affermato in Italia e con esperienze di successo anche all’estero, Serra è tornato nella città del Festival la scorsa settimana per l’Umbria Tour che lo ha visto esibirsi in diverse location tra Spoleto e Terni tra cui anche la suggestiva Casa Menotti con un emozionante concerto pomeridiano dall’ingresso libero.

