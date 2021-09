Giuseppe Conte tra i banchi del mercato "Luciana Bassini saprà cosa fare" - Tuttoggi

Il presidente del M5S a Città di Castello per sostenere la candidata sindaco, comizio (e caffè) in cima alla scaliinata del Municipio

Una passeggiata al mercato di Città di Castello con Giuseppe Conte. Si è aperta così la giornata di oggi (giovedì 16 settembre) per la candidata a sindaco Luciana Bassini che, insieme agli esponenti delle 4 liste della sua coalizione, ha accompagnato il presidente del Movimento 5 Stelle nel cuore del centro storico, tra ambulanti e cittadini.

Giuseppe Conte, arrivato in piazza Andrea Costa alle 9.30, ha percorso con Bassini piazza Matteotti e Corso Cavour, fino ad arrivare in cima alla scalinata esterna del Comune in piazza Gabriotti, dove si è rivolto alla gente dopo aver sorseggiato anche un caffè d’asporto.

“Fra qualche giorno sarete chiamati a esprimere una valutazione alle urne – ha detto l’ex premier rivolto ai tifernati – vi invito prima di tutto a votare il progetto non la persona, l’amico o il conoscente. Dobbiamo scegliere il meglio per Città di Castello e questo suo meraviglioso centro storico”. Conte non ha mancato di citare il Pnrr, “una dote finanziaria di oltre 220 miliardi di euro e che abbiamo ottenuto con forza e dignità, facendo sì che tutti paesi Europei si indebitassero. Una disponibilità finanziaria che il paese non ha mai avuto prima, anche superiore al Piano Marshall’ – ha aggiunto – I soldi adesso ci sono e state sicuri che anche Luciana saprà subito cosa farne”.

“La presenza di Conte qui ci dà forza e fiducia di continuare – ha dichiarato Bassini – è un punto fondamentale della nostra campagna elettorale. Anch’io, in un momento storico complicato come questo, sarò qui con voi e per voi. Non farò mai voli di fantasia e dirò sempre e solo quello che ho fatto, non quello che vorrò fare”.