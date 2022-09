Giuntini, nonostante la crisi arriva bonus per i dipendenti fino a dicembre - Tuttoggi

L'iniziativa dell'azienda di Città di Castello a favore di tutti i lavoratori "Applicheremo anche aumento salariale del 4% da gennaio 2023"

Dopo l’iniziativa della Cmc, anche la ditta Giuntini di Città di Castello, in accordo con il gruppo Partner in Petfood, a causa dell’elevato tasso di inflazione con relativa perdita del potere di acquisto dei salari, ha deciso di applicare per il periodo settembre-dicembre 2022, un bonus di euro 240 euro (equivalente a 60,00 euro/mese) a tutti i suoi operai e impiegati.

Con lo scopo di evitare che tale bonus (lordo) produca deboli effetti concreti, l’azienda sta lavorando ad un piano welfare che consenta di corrispondere tale cifra attraverso una piattaforma, quindi con l’accredito di tali denari in regime di detassazione. Nei prossimi giorni, infatti, i lavoratori riceveranno le istruzioni per accedere al portale in questione, nel quale troveranno precaricato l’importo da poter spendere in diverse maniere, dai buoni spesa ai buoni carburante.