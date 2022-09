Cmc più forte della crisi, arrivano bonus per tutti i dipendenti - Tuttoggi

Obiettivi importanti che le sigle sindacali coinvolte – la Fim Cisl Umbria (rappresentata nella trattativa da Gianni Scalamonti) e la Fiom Cgil Perugia (rappresentata nella trattativa da Riccardo Coccolini) – assieme alla Rsu, accolgono come un gran successo: “Siamo consapevoli – hanno sottolineato – che il momento è di grande difficoltà per tante famiglie a causa dell’inflazione e dell’incertezza per il futuro“.

Gli incontri con la direzione aziendale, inoltre, sono serviti ai sindacati per approfondire la discussione sull’andamento produttivo, occupazionale ed economico dell’azienda, in modo da portare all’attenzione del confronto, alla luce dell’incremento occupazionale del 70% di questi ultimi due anni, anche l’organizzazione del lavoro.