Giro d’Italia: è conto alla rovescia per l’arrivo a Foligno

La città pronta ad accogliere la Carovana

E’ il giorno della decima tappa del Giro d’Italia, che riporterà la carovana rosa a Foligno. L’arrivo nella città della Quintana è previsto intorno alle 17.

Le scuole chiuse

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Foligno – tranne quelle in zona montana di Casenove e Colfiorito – compresi i nidi, pubblici e privati. Lo prevedono le ordinanze firmate dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, in occasione dell’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia. Saranno infatti disposti provvedimenti di limitazione del traffico, già dal mattino del 17 maggio, che non consentiranno la regolare mobilità del traffico anche nelle zone dove insistono gli istituti scolastici. La contemporanea presenza dei flussi pedonali degli studenti, negli orari di entrata ed uscita dai plessi scolastici, potrebbe portare a potenziali situazioni di ostacolo e di pericolo. Si precisa che è stata modificata la precedente ordinanza del 10 maggio in cui compariva la dizione “chiusura, in presenza, delle scuole”. L’utilizzo della didattica a distanza è possibile solo per le ragioni legate all’emergenza sanitaria Covid 19. Quindi tutte le scuole, come detto, tranne quelle a Casenove e Colfiorito, rimarranno chiuse lunedì 17 maggio.

La raccolta differenziata

Le utenze del centro storico situate in Via Gramsci, Via Mazzini, Piazza San Domenico, Viale Roma, Viale Mezzetti, Via Flavio Ottaviani, Viale Cesare Battisti e Via Nazzario Sauro, avranno il servizio di raccolta dei rifiuti sarà anticipato nelle ore notturne della domenica 16 maggio 2021 dalle ore 04.00. “Si invitano dunque tutte le utenze domestiche e commerciali ad anticipare l’esposizione dei rifiuti previsti per il lunedì 17 maggio 2021 la sera del 16 maggio 2021. Si precisa, pertanto, che la mattina del 17 maggio 2021 il servizio di raccolta rifiuti non verrà effettuato nelle vie sopra indicate. Resta fermo ed invariato il servizio di raccolta rifiuti per tutte le altre vie del Centro di Foligno“.

Gli eventi collaterali

Dopo l’arrivo della tappa, alle 18.30, nella Corte di Palazzo Trinci c’è “Dopo la Tappa – Conversazioni e Musica: la bicicletta, mezzo etico di ripartenza”. Coordina Ludovica Casellati “Ladybici” a cura di Panathlon Club Clitunno e La Francescana Ciclostorica. A seguire degustazione di prodotti tipici locali a cura del GAL; martedì 18 maggio “In GIRO a Palazzo” dalle 19,30 nella Corte di Palazzo Trinci, visite guidate al museo e alla mostra “Raffaello e la Madonna di Foligno. La fortuna di un modello” a cura di CoopCulture e Ente Giostra Quintana. A seguire degustazioni di prodotti tipici locali a cura del GAL Tutte le iniziative sono ad ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica – Porta Romana cell. 347.4774839 oppure email: elisa.raponi@comune.foligno.pg.it.

Foto profilo social del Comune di Foligno