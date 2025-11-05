 Giro di vite della Polizia, chiuso negozio per 7 giorni - Tuttoggi.info
Giro di vite della Polizia, chiuso negozio per 7 giorni

Giro di vite della Polizia, chiuso negozio per 7 giorni

Polizia passa la città al setaccio. Operazione "Alto Impatto", controllati 140 persone e 60 veicoli. Multe e denunce
Mer, 05/11/2025 - 18:04

Nella mattinata di oggi 5 novembre si è svolta una ampia operazione “Alto Impatto”, volta a rafforzare l’attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree urbane più esposte a fenomeni di degrado e immigrazione irregolare. All’operazione hanno preso parte diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, della Divisione P.A.S., della Polizia Scientifica, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, in un’ottica di piena sinergia interforze.

Giro di vite della Polizia, controllate 140 persone

Il servizio, disposto dal Questore Abenante, ha interessato diverse zone della città – tra cui il centro storico, Borgo Bovio, Cospea e Borgo Rivo, San Biagio – ed è stato coordinato dal Sostituto Commissario Massimiliano Ruggeri. Nell’ambito dell’operazione sono state identificate 140 persone, di cui 40 cittadini extracomunitari; 60 veicoli controllati, con sanzioni al Codice della Strada, nel corso di 5 posti di controllo; 5 esercizi commerciali verificati, di cui due sanzionati: uno con chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S. e un autolavaggio per violazioni tributarie; 2 ordinanze eseguite nei confronti di cittadini extracomunitari, una per obbligo di dimora nel Comune di Narni e una per esecuzione di pena pecuniaria; 1 denuncia in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale.

Chiuso per sette giorni di un esercizio pubblico in via Alfonsine

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato emesso a seguito di una serie di controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Terni, nel corso dei quali sono stati più volte identificati avventori con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti, contro la persona e la pubblica sicurezza.

Ritrovo di soggetti pericolosi

Dalle verifiche è emerso che il locale era diventato un abituale punto di ritrovo per soggetti pericolosi, con potenziali ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica e sul senso di legalità della cittadinanza. La sospensione temporanea dell’attività, di natura cautelare e preventiva, è finalizzata a ripristinare condizioni di sicurezza e legalità, a tutela della collettività e del buon andamento della convivenza civile.

L’operazione, che rientra nella programmazione dei controlli periodici disposti dal Questore di Terni, conferma l’impegno costante delle Forze dell’Ordine nel presidiare il territorio e garantire la sicurezza dei cittadini, anche attraverso un’azione capillare e coordinata di prevenzione

