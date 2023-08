Giovedì sera dedicato a bambini e famiglie, la Parata Cartoon pronta a invadere centro storico - Tuttoggi.info

Giovedì 3 agosto serata per i più piccoli con numerosi personaggi di tv, cinema e fumetti | Aperti come sempre anche i negozi

Giovedì 3 agosto, a partire dalle 21.30, il centro storico di Città di Castello sarà il suggestivo palcoscenico della Parata Cartoon, l’appuntamento con i personaggi più amati dei fumetti e dei cartoni animati al cinema e in tv, che faranno compagnia ai bambini in una serata nel segno di allegria e divertimento, ma anche dello shopping con i negozi aperti sotto le stelle.

Una bella serata per ridere e stare insieme, un ritorno davvero atteso che non poteva mancare nel cartellone di Estate in Città 2023, pensando alle tantissime famiglie con i bambini che l’anno scorso hanno invaso le piazze del cuore cittadino. Anche quest’anno i bambini potranno incontrare Topolino, Minnie e i personaggi di maggior successo del momento, da Super Mario Bros a Sonic, da Lady Bug all’Uomo Ragno, fino alla Principessa Elsa, che la compagnia Mascotte Party Umbria presenterà con costumi sfavillanti e colorati in un percorso itinerante tra i luoghi racchiusi dalle mura urbiche.

I più piccoli potranno scherzare e ballare con i propri idoli, farsi prendere in braccio e scattare selfie, sotto gli occhi di genitori, nonni e amici. “Visto il successo dell’anno scorso – commenta il presidente del Consorzio Pro Centro Cristian Braganti – abbiamo pensato di riproporre una serata dedicata interamente alle famiglie con i bambini, che potranno divertirsi insieme e approfittare anche dell’offerta dei saldi estivi per lo shopping nei nostri negozi, accompagnato dalla piacevole sensazione del fresco serale”.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 21 fino alle 24 vieterà sosta e transito veicolare (con esclusione dei mezzi in urgenza ed emergenza) nelle vie e piazze del centro storico interessate dalla parata.