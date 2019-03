Giovedì i funerali di Emanuele Cecconi

share

Saranno celebrati giovedì 28 marzo alle ore 10,30 nella chiesa Nuova di Olmo, Santa Maria della Speranza, i funerali di Emanuele Cecconi, l’81enne trovato senza vita in un dirupo nei boschi di Ficulle.

A dare l’annuncio attraverso i social è stato il figlio, che ha voluto ringraziare ancora una volta, a nome di tutta la famiglia, quanti hanno partecipato alle ricerche dell’anziano: “Grazie ancora a tutti – ha scritto – per il vostri aiuto nelle ricerche e per il sostegno che ci avete dato e continuate a darci in tutti questi giorni“.

Anche per questo, la famiglia ha deciso di devolvere le offerte alle associazioni impegnate nei soccorsi: “Come familiari abbiamo deciso che per chi volesse fare delle donazioni di destinarle alla Protezione civile Umbria o al Soccorso alpino e speleologico Umbria Sasu“.

Resta ancora il mistero sul motivo che abbia spinto Emanuele Cecconi, il primo marzo, ad allontanarsi con la sua auto, da solo, per raggiungere una zona impervia nel comune di Ficulle. Dove i soccorritori, dopo giorni di ricerche effettuate in tutta la regione e anche al di fuori dei confini dell’Umbria, hanno dapprima rinvenuto la sua auto, con a terra il marsupio ed i documenti all’interno, e poi, il 19 marzo, il corpo ormai senza vita dell’anziano, in un dirupo, dove presumibilmente è scivolato.

