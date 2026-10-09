Giovani videomaker protagonisti ad Amelia - Tuttoggi.info

Il 10 ottobre la premiazione del concorso per cortometraggi di Lights for Cinzia

Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 17.30, la Sala Flavio Boccarini (Piazza Augusto Vera, 10) di Amelia (TR) ospita la Cerimonia di Premiazione del Concorso per Cortometraggi promosso dall’associazione Lights for Cinzia, un’iniziativa dedicata alla creatività giovanile e alla passione per il cinema. Numerose in questa terza edizione le produzioni in gara arrivate da tutta Italia, a testimonianza della dimensione ormai nazionale del concorso e della crescente partecipazione di autori e autrici, soprattutto giovani, provenienti da diverse regioni.

Dopo aver esplorato il tema del Cammino nella scorsa edizione, quest’anno il concorso ha invitato i partecipanti a confrontarsi con un altro orizzonte tematico: La Bellezza.

A condurre la serata di premiazione di questa terza edizione sarà Carlotta, cantante, docente e producer, residente proprio ad Amelia. L’appuntamento sarà anche un’occasione di incontro e dialogo con due professionisti del mondo del cinema e in particolare dei cortometraggi: Tommaso Fagioli, artista e filmmaker, regista del corto verticale L’Appuntamento, selezionato al Vertical Movie Festival, e Alessia Santini, attrice che ha preso parte a produzioni come La Grazia, Anima di Vetro e Fuori e protagonista proprio del cortometraggio di Fagioli.

I Tre i finalisti di questa edizione sono: Irene Della Casa con il corto Apartment 5 Blues, Giuseppe Piscino con Scarpe e Silvia Nobili, regista di Con i miei occhi.

A selezionarli tra le numerose proposte arrivate da tutta Italia è stata una giuria di qualità presieduta dal regista Daniele Luchetti e composta da Caterina Venturini, scrittrice e sceneggiatrice; Irene Ceccon, executive producer; Michelangelo Garrone, montatore; Massimo Manini, regista e attore; Fabrizio Razza, executive producer; e Marco Luca Cattaneo, produttore e regista. Nel corso della serata saranno proclamati i vincitori del Primo Premio, del valore di 1.000 euro, e del Premio Speciale Under 30, pari a 600 euro.





Biografie





Carlotta

Carlotta, al secolo Carla Quadraccia, è cantante, docente e producer. A 23 anni firma un contratto con il produttore Francesco Migliacci e Carosello Records, pubblicando due album e otto singoli. Raggiunge il successo con Frena, tormentone estivo con cui vince Un disco per l’estate, e nel 2001 partecipa al Festival di Sanremo, classificandosi quinta con Promessa. Nello stesso anno prende parte al tour estivo del Festivalbar con Caresse toi e nel 2004 è resident artist del Tim Tour. Negli anni successivi si dedica anche alla formazione musicale, insegnando dal 2010 al C.e.T. di Mogol, e all’attività discografica come A&R e co-amministratrice dell’etichetta GIURO SRL. Nel 2025 torna in televisione con Ora o mai più, su Rai 1, condotto da Marco Liorni.





Tommaso Fagioli

Tommaso Fagioli è un artista multidisciplinare italiano con un dottorato di ricerca in filosofia. Il suo percorso professionale si è articolato tra ambiti creativi, giornalismo, produzione e distribuzione cinematografica. Dal 2018 sviluppa una pratica artistica interdisciplinare che spazia dalle arti visive ai linguaggi audiovisivi, includendo filmmaking e video art. Parallelamente alla sua attività artistica, insegna Culture Digitali a studenti italiani e internazionali presso la RUFA – Rome University of Fine Arts.





Alessia Santini

Alessia Santini è un’attrice e sceneggiatrice italiana che lavora tra cinema, teatro e storytelling originale, con temi ricorrenti come desiderio, memoria e identità. Sul fronte recitativo ha lavorato in La Grazia (Sorrentino), Fuori (Martone) e Anima di vetro (Schifino). Come autrice ha firmato le sceneggiature di Elia e L’Appuntamento (2026, dove recita anche) e ha scritto e diretto la pièce Gli Sfilati a Roma, con un cast tutto al femminile. Si è formata a Officina Pasolini e alla Scuola Holden di Torino, oltre a masterclass con importanti nomi del teatro e del cinema italiano. La sua idea di cinema punta a emozione precisa, forza visiva e attenzione alla complessità dei rapporti umani.





Luogo: Sala Flavio Boccarini , Piazza Augusto Vera, 10 di Amelia , 10