Giovane ternano 'scompare' in Germania, giallo su Devid Rocchetti - Tuttoggi

Dal 17 giugno, il silenzio totale; cellulare spento e nessuna notizia da Devid Rocchetti. La mamma denuncia scomparsa in Questura

Giallo sulla scomparsa di un giovane ternano di 24 anni, Devid Rocchetti, che, da circa due settimane non dà più notizie di sé dopo essere partito per la Germania per lavorare in un ristorante.

I Fatti

Secondo quanto riportato dal Corriere dell’Umbria a fare la denuncia in Questura per la scomparsa è stata la mamma del giovane, abituata ad avere rapporti quotidiani e costanti col figlio. Così è stato dall’8 al 17 giugno; il giovane diceva alla madre di trovarsi bene a Monaco di Baviera e di essere contento del nuovo impiego. Ma, dal 17 giugno, il silenzio totale; cellulare spento e nessuna notizia da Devid.

Giallo

Sempre secondo quanto riportato dal Corriere dell’Umbria, i famigliari del giovane, tramite l’avvocato Massimo Minciarelli, sarebbero riusciti a mettersi in contatto con il ristorante dove Devid avrebbe dovuto lavorare ma, a quanto appreso, il giovane si sarebbe presentato soltanto un giorno per lavorare. Secondo quanto riferito dalla Germania Devid avrebbe trovato un lavoro in un’altra attività, ma anche i gestori di questo locale avrebbero visto Devid una sola volta.