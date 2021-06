Giovane stroncato da malore, in corso autopsia | Domani i funerali di Lorenzo - Tuttoggi

Al termine dell'autopsia la salma verrà restituita ai familiari per la celebrazione delle esequie che si terranno nella giornata di domani

E’ in corso l’autopsia, al fine di determinare le cause della morte improvvisa, sul corpo del giovane 24enne Lorenzo Scorteccia, eseguita dallo staff di Anatomia Patologica dell’Ospedale di Foligno diretta dal dr. Fiovo Marzani. L’esame sul corpo del giovane è stato disposto dalla Usl2 di Terni e non dall’Autorità Giudiziaria, perché il giovane non soffriva di particolari patologie.

Drammatica morte

Il giovane portiere del Campitello è deceduto lo scorso 16 giugno a causa di un malore improvviso. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenuto sul posto, Lorenzo si era regolarmente recato al lavoro per poi rientrare a casa. Proprio nella sua abitazione è stato stroncato da un malore fatale e, a trovarlo ormai privo di vita, sono stati i familiari una volta rientrati.

Funerali

Al termine dell’autopsia la salma verrà restituita ai familiari per la celebrazione delle esequie che si terranno nella giornata di domani nella chiesa di Santa Maria della Misericordia di Borgo Bovio.