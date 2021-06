Terni, malore improvviso in casa: muore 24enne - Tuttoggi

Un giovane di 24 anni è stato infatti trovato morto nella sua abitazione dai familiari. Il ragazzo sarebbe stato stroncato da un malore

Tragedia nella giornata di mercoledì 16 giugno a Terni. Un giovane di 24 anni è stato infatti trovato morto nella sua abitazione dai familiari. Il ragazzo sarebbe stato stroncato da un malore.

Il decesso sarebbe avvenuto nel pomeriggio in un’abitazione di Borgo Bovio. Il 24enne stamattina si era regolarmente recato al lavoro, poi il rientro a casa. Qui sarebbe stato colto da malore. A trovarlo ormai privo di vita i familiari una volta rientrati. Nonostante l’intervento del 118, per il giovane ternano – molto conosciuto nel mondo calcistico e nell’ambiente dei tifosi della Ternana – non c’è stato più nulla da fare.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, anche se non ci sarebbero dubbi che a causare il decesso sia stato un malore improvviso.

Grande lo sconforto che la notizia della morte del 24enne, molto conosciuto in ambito sportivo, con un passato da giocatore di calcio, sta provocando nella comunità ternana.