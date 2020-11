Giovane denunciato per spaccio e per violazione norme anti-Covid - Tuttoggi

Tre ragazzi fermati dai Carabinieri a San Gemini

Nel corso della nottata di ieri, a San Gemini, i militari del locale Comando dei Carabinieri hanno effettuato il controllo su strada di un’autovettura condotta da un giovane moldavo di 26 anni, già noto alle Forze dell’ordine, con a bordo due coetanei, uno moldavo ed uno italiano, anch’essi entrambi già noti alle Forze dell’ordine, tutti residenti ad Orvieto.

Nervosismo dei giovani

L’atteggiamento nervoso dei tre ha convinto i militari ad effettuare una perquisizione del veicolo, estesa successivamente alle tre persone, all’esito delle quali il giovane italiano veniva trovato in possesso di 16 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e di un bilancino elettronico di precisione nascosti nel giubbotto, motivo per il quale il ragazzo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.

Violazione normativa anti-Covid

Tutti gli occupanti del mezzo sono stati inoltre sanzionati per la violazione delle normative in materia di contenimento della diffusione del virus covid-19, trovandosi fuori dal Comune di residenza senza un giustificato motivo. Il materiale veniva posto sotto sequestro.