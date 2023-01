Giorno della Memoria, iniziative a Terni - Tuttoggi

Giorno della Memoria, iniziative a Terni per ricordare la Shoah: cerimonia a piazza Corona. Incontro con Jacopo De Michelis

In occasione del Giorno della Memoria, istituito nell’anniversario dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento nazista di Auschwitz, venerdì 27 gennaio il Comune di Terni organizza e partecipa ad alcune iniziative per ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, le deportazioni. In particolare venerdì 27 alle ore11 è stata organizzata una cerimonia in piazza Corona, dove lo scorso anno è stata apposta una targa che sottolinea l’esistenza in quello stesso luogo della Piazza Giudea, centro della locale comunità ebraica. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Leonardo Latini, le autorità cittadine e le delegazioni civili e militari che deporranno dei fiori sotto la targa commemorativa.

Letture per il Giorno della Memoria

Nel pomeriggio di venerdì 27 gennaio, nella sala del caffè letterario della Biblioteca comunale in piazza della Repubblica, alle ore 17 è in programma un incontro con Jacopo De Michelis, autore de ‘La stazione‘, Giunti 2022. Interviene Pasquale Guerra. Il libro tratta anche della storia del binario 21 da cui partivano i deportati per i campi di concentramento.

Jacopo De Michelis è il responsabile della narrativa della casa editrice Marsilio, scrittore, traduttore di Verne e Simenon.