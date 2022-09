Giornate Europee del Birdwatching, l’evento a Colfiorito

Appuntamento che coinvolgerà anche i più piccoli

Anche quest’anno, per le Giornate Europee del Birdwatching la LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, organizza, nelle proprie oasi e riserve e in altri siti naturalistici, un evento speciale che cade nel centenario dalla fondazione di BirdLife International, la grande rete mondiale di associazioni per la conservazione della natura.

L’evento della Lipu, con il patrocinio del Comune

Due giornate dedicate al Birdwatching e alla raccolta dati per un grande censimento degli uccelli selvatici in Europa, che avranno luogo sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022. La Lipu – Coordinamento per la Regione Umbria, con il Patrocinio del Comune di Foligno ed in collaborazione con il Servizio Parco di Colfiorito propone due giornate alla scoperta delle diverse specie di avifauna che in questo periodo si trovano nell’area della Palude. Passeggiando in un ambiente unico e accompagnati da esperti ornitologi si potrà partecipare al grande censimento europeo, raccogliendo preziose informazioni sulle specie e sugli esemplari osservati. I partecipanti potranno osservare e imparare a riconoscere tante specie di uccelli, dagli aironi ai rapaci oltre ai numerosissimi passeriformi, ai primi “svernanti” e ai tanti altri uccelli già in migrazione.