Giornata della Memoria, la lettera di Liliana Segre per le scuole in un video

Video pubblicato il 27 sui social del Comune

La senatrice a vita Liliana Segre saluta le scuole in un video. Ad anticiparlo l’assessore alla Memoria, Paola De Bonis, che annuncia la realizzazione di un video “rivolto a tutti i ragazzi delle scuole, di ogni ordine e grado, nel quale sono stati previsti diversi momenti: oltre al saluto del sindaco Stefano Zuccarini, sarà letto il contenuto della lettera inviata dalla senatrice Liliana Segre”.

Giornata della Memoria, anche l’interpretazione del Diario di Anna Frank

“Saranno poi interpretati dagli attori della compagnia teatrale “Al Castello” brani tratti da “Il diario di Anna Frank”. Massima attenzione è stata posta nella scelta di ciò che doveva essere drammatizzato e nella modalità di realizzazione. L’argomento è di massima rilevanza e deve veicolare alle giovani generazioni non solo la memoria delle atrocità che si sono verificate ma anche il concetto del rispetto reciproco e del valore della vita umana. Per fare questo è però necessario trovare uno strumento e una modalità espressiva familiare ai giovani. In questo periodo, in cui molte attività devono svolgersi da remoto, si è scelto il video, la cui realizzazione è stata affidata a Federica Sclippa. Il video così prodotto sarà reso disponibile il 27 gennaio alle 12 tramite la pagina Facebook del Comune di Foligno e tutte le scuole del territorio sono state invitate alla partecipazione”.