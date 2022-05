Giornata Internazionale dell'Ostetrica, convegno a Terni giovedì 5 maggio - Tuttoggi

A promuovere l’iniziativa l’Ordine provinciale delle Ostetriche con il patrocinio del Comune di Terni, dell’Azienda Usl Umbria 2, dell’Azienda Ospedaliera di Terni e della Confederazione Internazionale delle Ostetriche.

Bianco: “ La Pandemia non ha ostacolato l’impegno e la dedizione delle ostetriche”

In apertura la dottoressa Maria Antonietta Bianco, presidente dell’Ordine delle Ostetriche della Provincia di Terni, che presenta così l’iniziativa: “La criticità pandemica non ha ostacolato l’impegno e la dedizione delle ostetriche in tutti gli ambiti di competenza professionale, testimoniando una grande resilienza e passione per il lavoro”. “L’Ordine delle Ostetriche – prosegue la dottoressa Bianco – ha inteso organizzare un pomeriggio in cui tutte le professioniste presenteranno le proprie esperienze al servizio delle donne, e di tutta la comunità, negli ospedali e nelle strutture territoriali. Questa giornata, inoltre, è anche un’occasione per una rinnovata collaborazione con la Regione Umbria e con le biblioteche della Provincia attraverso l’adesione ai progetti “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica”; il tutto per promuovere la salute e la genitorialità responsiva nei primi mille giorni di vita”.

Una giornata per riflettere, quindi, e per festeggiare il progresso raggiunto in questi anni grazie alle ostetriche.