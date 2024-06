“Nella gioia dell’arte”, Nocera si sveglia immersa nel colore

Seconda edizione per l'evento che coinvolge le scuole di Nocera e Valtopina in una estemporanea di pittura.

“ NELLA GIOIA DELL’ARTE ” è il titolo del Progetto di Plesso presentato con la seconda edizione per la disciplina di Arte e Immagine nelle Scuole Secondarie di Primo Grado di Valtopina e di Nocera Umbra, realizzato attraverso una Estemporanea pittorica svolta in due momenti: il 4 giugno a Valtopina ed il 7 giugno a Nocera, ognuna nel territorio di appartenenza.

La manifestazione

Dopo il successo suscitato lo scorso anno, le manifestazioni si sono svolte negli spazi comunali della Piazzetta del Teatrino di Valtopina e nella Piazza Umberto I di Nocera Umbra, grazie alla disponibilità dei rispettivi sindaci, sig.ri Gabriele Coccia e Virginio Caparvi, degli assessori alla Cultura sig.re Bianca Rosa Gallina ed Elisa Cacciamani e del Corpo dei Vigili Urbani nelle persone dei Comandanti sig.ri Fabio de Santis e Monarca Luigi, nonchè del Responsabile del Quartiere San Martino sig. Fabio Pallotta con la messa a disposizione dei tavoli e delle panche a Nocera e del Parroco di Valtopina Don Simone per gli spazi dell’Oratorio.

Messaggio di inclusività

La manifestazione, oltre a ricordare le varie ricorrenze scandite nell’anno 2024 nel meraviglioso mondo dell’Arte, volge a presentare il grande messaggio sociale visibile a tutti da parte degli alunni verso la cittadinanza con un murale mobile realizzato da loro stessi, che sottolinea i diritti e i doveri dell’umanità verso i più deboli attraverso l’aiuto al prossimo e la ferma convinzione contro ogni tipo di violenza e discriminazione. I disegni sono stati realizzati studiando e ricordando la grafica inconfondibile del grande artista purtroppo scomparso nel 1990, pittore e writer statunitense Keith Haring, molto amato dalla nuova generazione per il suo stile immediato e semplice.

L’anniversario di Munch

Quest’anno, come enunciato sopra, si ricordano gli 80 anni dalla morte di Edvard Munch (1944),pioniere dell’Espressionismo e autore di dipinti iconici come “ Il Grido” conosciuto da tutti come “L’urlo”e gli 80 anni di Piet Mondrian (1944), considerato il grande esploratore dei linguaggi pittorici astratti e geometrici e fondatore della rivista “De Stijl”. Ricordiamo i 70 anni dalla morte di Frida Kahlo (1954) leggendaria pittrice surrealista messicana e i 20 anni dalla morte di Henri Cartier-Bresson (2004) uno degli artisti più rappresentativi della fotografia, definendo la tecnica del fotoreportage. Tra gli artisti più amati del Novecento, ricordiamo il “padre” dei Fauves, i 70 anni dalla morte di Henri Matisse (1954) egli80 anni dalla morte delpittore Vasilij Kandinskij (1944) universalmente riconosciuto come uno dei pionieri dell’Astrattismo. Grazie a tutte queste ricorrenze, diversi sono stati gli Obiettivi didattici prefissati dall’insegnante della disciplina artistica Prof.ssa Cinzia Cerfolli affinchè, grazie al progetto, riuscisse ad ottenerli.

Gli obiettivi

Approfondire e potenziare l’apprendimento stimolando i ragazzi per una conoscenza nel mondo della Storia dell’Arte sempre meno distante; proporre loro uno studio più attivo e divertente; vivere appieno la vita da artista; favorire l’inclusività, la socializzazione e lo scambio di idee attraverso la partecipazione; favorire la conoscenza delle bellezze del proprio territorio di appartenenza valorizzando i beni artistici presenti. Questi sono stati tra gli obiettivi più importanti. Anche questa Seconda Edizione è stata caratterizzata da un clima di grande serenità che ha evidentemente reso il successo dell’intera manifestazione e che ha avvolto tutti gli alunni delle rispettive scuole rispondendo con una completa partecipazione attiva, realizzando i loro elaborati pittorici e grafici di questi grandi artisti, con grande impegno, volontà e soprattutto con grande divertimento. Insieme ai loro insegnanti, sempre vigili su di loro, i ragazzi hanno condiviso le loro pause con merendine e visi variopinti di fiori, cuori, pois etc..