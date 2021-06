Giochi nei parchi comunali, iniziata la manutenzione delle 34 aree

Intervento per 65mila euro. L'assessore: "Troppe attrezzature ormai obsolete"

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche che si trovano nelle 34 aree gioco di parchi e giardini di proprietà comunale. Dopo una prima ispezione sono state transennate alcune aree gioco nei giardini del centro storico, mentre a partire dalla prossima settimana cominceranno le verifiche approfondite su tutte le 113 attrezzature dislocate sull’intero territorio comunale.

L’intervento, per un importo complessivo di 65mila euro, è stato affidato a una ditta specializzata che si occuperà di individuare i lavori necessari e per poi procedere all’immediata manutenzione. “Molte delle attrezzature nei nostri parchi sono ormai obsolete – spiega infatti l’Assessore alle Manutenzioni, Gianluca Luciani – un problema che avevamo individuato sin dal nostro insediamento iniziando a intervenire sulle situazioni più complicate. I lavori che saranno effettuati hanno come obiettivo il decoro e la messa in sicurezza delle aree gioco, la manutenzione delle attrezzature e la rimozione di quei giochi ormai fatiscenti e irrecuperabili che saranno successivamente sostituiti”.