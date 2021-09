Giochi de le Porte, dalla "bolla" alle prenotazioni | Ecco Piano Sicurezza e regole - Tuttoggi

Presentato oggi il Piano di gestione dell'edizione 2021, che sarà limitata ad un massimo di 1913 spettatori | Ecco tutti gli orari, le informazioni e le norme da seguire

Sono state presentate ufficialmente oggi (16 settembre), in Municipio, le modalità di svolgimento, accesso e prenotazione per i “Giochi de le Porte” 2021 (24-25 e 26 settembre), contenute nel “Piano di Sicurezza” realizzato ad hoc per l’occasione dall’Ing. Sergio Spigarelli.

Il Piano Sicurezza

La manifestazione più importante di Gualdo Tadino, dunque, torna quest’anno dopo l’annullamento del 2020 a causa dell’emergenza Covid-19. Ovviamente, visto il perdurare della pandemia, l’edizione 2021 de i “Giochi de le Porte” dovrà rispettare determinate regole e si svolgerà con diverse limitazioni per poter garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti, del pubblico e dei residenti.

Tutti i dettagli riguardanti il “Piano di Sicurezza” messo in atto durante la tre giorni sono stati illustrati in conferenza stampa dal sindaco Massimiliano Presciutti, dalla Presidente dell’Ente Giochi Cinzia Frappini e dai Priori delle 4 Porte.

La “bolla” e i suoi orari

“Finalmente – ha sottolineato Presciutti – oggi siamo in grado di fugare tutti i dubbi emersi in questi giorni riguardo ai prossimi Giochi de le Porte. A seguito dell’incontro in Prefettura della scorsa settimana, si è concordato un Piano di gestione e organizzazione che prevede una “bolla” nel centro storico dove potranno accedere un massimo di 1913 persone (capacità massima consentita). In questa bolla saranno presenti 5 tribune per assistere seduti agli eventi e 19 postazioni in piedi, tutte presidiate da almeno 3 operatori della sicurezza”.

La bolla partirà dal Venerdi e terminerà la domenica: venerdì 24 Settembre dalle ore 17 alle ore 24; sabato 25 settembre dalle ore 17 alle ore 24 e domenica 26 settembre dalle ore 11.30 alle ore 20. Potranno accedere alla “Bolla”, che avrà 9 accessi, coloro che avranno prenotazioni per tribune, taverne, ristorante e dotati di Green Pass: si dovrà indossare la mascherina anche all’aperto, mentre sarà ovviamente consentito il rientro in casa ai residenti ed il libero accesso. Coloro che prenoteranno dovranno indossare un braccialetto colorato per accedere ai settori prenotati. Ogni settore assegnato dovrà essere rispettato e non ci si potrà spostare in settori dove non si avrà il braccialetto giusto.

La chiusura di tutte le attività è fissata alle ore 24 in tutti e tre i giorni ed entro le 00.30, sempre nei tre giorni, si avrà l’obbligo di uscire dalla Bolla. Tutte le misure prese sono state concordate durante il Tavolo svolto in Prefettura. Coloro che non rispetteranno le regole saranno sanzionati.

“Pronti a interrompere già da venerdì in caso di eventi spiacevoli”

“E’ chiaro – ha detto il sindaco – che se per ipotesi venerdi sera/notte succederà qualcosa di spiacevole gli eventi in programma sabato e domenica non si svolgeranno (compreso il Palio). In questi tre giorni di manifestazioni dovrà prevalere il senso di responsabilità di tutti, perché stiamo facendo una cosa straordinaria nell’organizzare questa edizione in sicurezza. Sono convinto però che saremo in grado di essere responsabili e diventare un esempio positivo anche per altre future manifestazioni che si svolgeranno in altre città”.

“Mi associo all’appello del Sindaco – ha dichiarato la Presidente dell’Ente Giochi de le Porte Cinzia Frappini – al senso di responsabilità dei cittadini nell’affrontare questa edizione de i “Giochi de le Porte”, che ha il significato della ripartenza fatta in sicurezza, perché la pandemia ancora non è terminata”.

Come prenotarsi

L’Ente Giochi gestirà le prenotazioni dei posti sulle 5 tribune e per i posti in piedi nei 19 settori previsti lungo la bolla. Coloro che vorranno prenotare potranno farlo a partire dalle ore 8 di venerdì 17 settembre tramite la piattaforma prenotazioni.giochideleporte.it con un massimo di 5 nominativi prenotabili per ogni transazione. Ovviamente è necessario avere il Green Pass, con il pagamento che avverrà on-line e successiva stampa del pass per accedere ai varchi.

Il braccialetto

Coloro che prenoteranno otterranno un braccialetto colorato (cambierà di giorno in giorno) che sarà consegnato sul posto dove si ha la prenotazione (tribuna, posto in piedi, taverna, ristorante) e non al varco.

Prenotazioni taverne

Per quanto riguarda le taverne, invece, saranno le singole porte a gestire le prenotazioni. Le taverne, come i ristoranti, saranno gestite in tutta sicurezza con posti limitati per consentire il giusto ditanziamento.

Il programma

Il Programma della tre giorni quest’anno, ovviamente, sarà differente rispetto al passato e più snello, non saranno infatti previste le prove ufficiali e i tutti i cortei saranno a numero limitato.

Venerdì 24 settembre

Ore 18 – Corteo storico vivandieri e tavernieri. Scambio dei doni.

Ore 19 – Cerimonia della consegna delle chiavi. Inno dei Giochi de le Porte. Apertura delle taverne.

Ore 21 – Esibizione Tamburini.

Ore 22 – Esibizione gruppo Sbandieratori e Musici Città di Gualdo.

Sabato 25 settembre

Ore 18 – Gara individuale di tiri Compagnia Balestrieri Waldum. Consegna in custodia del Palio al vincitore.

Ore 21 – Corteo storico, figuranti in costume d’epoca del XVI secolo lungo le vie del centro storico.

Ore 22.30 – Lancio dei bandi di sfida tra le Porte.

Domenica 26 settembre

Ore 10 – Pesa dei carretti e sorteggio ordine di gara.

Ore 11.15 – Santa Messa Concattedrale di San Benedetto.

Ore 14 – Corteo dei giocolieri.

Ore 15 – Benedizione dei portaioli, dei giocolieri e dei somari.

Ore 15.30 – Palio di San Michele Arcangelo: corsa a carretto, tiro con la fionda, tiro con arco, corsa a pelo.

Ore 19.30 – Premiazione Porta vincitrice e rogo della Bastola.

Altre informazioni

Per informazioni e non prenotazioni è possibile contattare i numeri: 331-5423327 / 075-9150223 /075-9150274. Va ricordato che per gli Under 12 è possibile effettuare il tampone per ottenere il Green Pass in forma gratuita prenotando presso le farmacie. Trg Media (canale 11) trasmetterà in diretta il Corteo del Sabato sera ed il Palio di domenica 26 Settembre.