Giochi d'arte alla Biblioteca ragazzi: alla scoperta delle macchine inutili di Bruno Munari - Tuttoggi.info

“Le macchine inutili”, racconto e laboratorio artistico per ragazzi, 4 maggio in Biblioteca ragazzi a Foligno

La Biblioteca ragazzi di Foligno ha annunciato un nuovo appuntamento con i “Giochi d’arte“, in programma per giovedì 4 maggio alle 16.30. La presentazione e il laboratorio artistico saranno condotti da Francesca Cenciarelli, che si baserà sulle famose “macchine inutili” di Bruno Munari.

Bruno Munari è stato uno dei più originali protagonisti dell’arte, della grafica e del design italiani del Novecento. Nato a Milano nel 1907, Munari è stato un artista poliedrico che ha spaziato dal design alla pittura, dalla scultura alla fotografia, passando per la grafica e la scenografia. Il suo lavoro ha sempre avuto una forte componente ludica e ironica, che ha fatto sì che fosse molto apprezzato anche dai bambini.

Tra le opere più famose di Munari ci sono sicuramente le “macchine inutili”, che verranno utilizzate come spunto per il laboratorio artistico della Biblioteca ragazzi. Le macchine inutili di Munari sono oggetti strani e divertenti, fatti con materiali di recupero e inventati solo per il gusto di creare qualcosa di nuovo. Munari le definiva “oggetti inutili ma necessari”, perché pur non servendo a niente, sono importanti per l’immaginazione e la fantasia dei bambini.

Durante il laboratorio, i bambini ascolteranno la storia delle macchine inutili di Munari e potranno poi costruire la loro “macchina”. Sarà un’occasione per mettere in pratica la creatività e l’inventiva, utilizzando materiali di riciclo e stimolando la fantasia.

L’evento è consigliato per bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni e la prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 0742 330610.