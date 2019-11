Gigliola Rosignoli lascia il distretto sanitario di Assisi, il grazie del Comune

Il sindaco di Assisi Stefania Proietti e l’assessore ai servizi sociali Massimo Paggi salutano la dottoressa Gigliola Rosignoli che da lunedì lascia l’incarico di direttore del distretto sanitario e dell’ospedale di Assisi dopo anni di impegnativo e lusinghiero servizio.

“La dottoressa Rosignoli – affermano i due amministratori – è una manager di grandi e indubbie qualità e competenze, è stata un punto di riferimento costante per la comunità assisiate. Ma oltre le doti professionali alla dottoressa Rosignoli vanno riconosciute una umanità e una sensibilità fuori dal comune”.

“Siamo contenti per la nuova esperienza professionale che si accinge a fare con la Fondazione Maugeri che ha scelto uno dei direttori più esperti ed efficienti nel settore sanitario regionale e non solo – continuano il sindaco Proietti e l’assessore Paggi – ma nello stesso tempo siamo dispiaciuti perchè una professionalità così prestigiosa lascia il territorio umbro. Alla dottoressa Rosignoli giungano i nostri ringraziamenti più sentiti per il lavoro egregio fatto a favore dell’ospedale di Assisi e un forte in bocca al lupo per il nuovo incarico professionale”.

