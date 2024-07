Giardini Pubblici "Rolando Pinacoli" riconsegnati alla città dopo i lavori di riqualificazione - Tuttoggi.info

Gli interventi hanno riguardato la sistemazione del verde e dei viali, nuovi arredi e giochi e il potenziamento di illuminazione e videosorveglianza, per una spesa complessiva di 200.000 euro (di cui 172.000 di fondi regionali)

Sono stati riconsegnati stamattina (12 luglio) alla città di Gualdo Tadino i Giardini Pubblici “Rolando Pinacoli”, completamente rinnovati e migliorati dopo gli interventi di riqualificazione del verde urbano.

Per la speciale occasione erano presenti il sindaco Massimiliano Presciutti, insieme alla giunta, tra cui l’assessora ai Lavori Pubblici Jada Commodi, i progettisti dei lavori Nello Teodori (ha realizzato il progetto preliminare) e Marco Storelli (coordinatore RTP e direttore delle opere), il presidente della cooperativa Sopra il Muro Giampaolo Tomassoli e i ragazzi del GrEst di Gualdo Tadino.

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ai lavori in questo importante spazio cittadino – ha dichiarato il sindaco Presciutti – E’ un segnale importante che interessa diversi aspetti: il primo riguarda il verde urbano, completamente rimesso a nuovo con un parco giochi inclusivo ed un’alberatura apprezzabile. Sono stati inoltre restaurati i monumenti e installate panchine nuovissime oltre al potenziamento di illuminazione e impianto di videosorveglianza. Per effettuare gran parte dei lavori abbiamo utilizzato materiali ecologici. Per realizzare tutto ciò abbiamo utilizzato risorse economiche importanti, poiché abbiamo investito 172.000 euro con fondi derivanti dai canoni regionali delle acque minerali e la restante parte con fondi comunali”.

Il primo cittadino ha infine ricordato che “anche a San Guido, entro fine mese, l’intera area verde ed il parco giochi saranno completamente rinnovati. Crediamo fortemente in questa politica di transizione ecologica ed abbiamo l’obiettivo di riconsegnare più spazi verdi possibili a ragazzi ed anziani in modo che queste aree possano essere fruite da tutti i gualdesi dagli 0 ai 100 anni”.

Gli interventi effettuati ai Giardini Pubblici “Rolando Pinacoli” hanno riguardato nello specifico: sistemazione verde e dei viali con ripavimentazione, implementazione area bambini con installazione di giochi inclusivi, risistemazione impianto idrico, potenziamento illuminazione e videosorveglianza, restauro e ripulitura monumenti, installazione nuove panchine, risistemazione fontane per una spesa complessiva di 200.000 euro, di cui 172.000 euro con fondi regionali e la restante parte con fondi comunali.

I lavori sono stati effettuati in collaborazione tra Associazione Sopra il Muro, che si è occupata della cura del verde e le strutture comunali, con il coinvolgimento dei settori tecnico e delle manutenzioni.

Va ricordato che l’area dei Giardini Pubblici “Rolando Pinacoli” sarà videosorvegliata h24 grazie alle nuove telecamere recentemente installate,