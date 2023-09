Giano Eventi, arrivano 7 Cervelli e Cristina D’Avena - Tuttoggi.info

Sabato 16 serata speciale con Red Zone Hits; dalle 16 spettacolo con Magic Andrea

Sarà il concerto dell’indiscussa regina delle sigle dei cartoni animati, di ieri e di oggi, l’evento clou della seconda giornata della manifestazione organizzata da Giano Eventi, con il patrocinio del Comune di Torgiano, in favore del Centro Speranza di Fratta Todina.

Da oggi (giovedì 14 settembre) a domenica 17 settembre sono tante le iniziative in programma lungo via Perugia tra spettacoli, esibizioni, sport all’aria aperta, il luna park, il mercato delle eccellenze e le associazioni di volontariato Avis, Aism, Piede diabetico e Libertas Margot, presenti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della salute e della solidarietà.

Cristina D’Avena si esibirà venerdì 15 alle ore 22,30 circa all’interno dello stadio comunale “Fausto Braca” (in caso di pioggia il concerto si terrà alla discoteca Matrioska di Deruta). Prima di lei saliranno sul palco i 7 Cervelli (ore 21), Luca Pellegrini e Fabrizio Fabbi rallegreranno il pubblico con gag e racconti divertenti in perfetto dialetto perugino, a seguire il Dance Show. La serata sarà presentata da Federica Bardani. E’ ancora possibile acquistare i biglietti su Ticket Nation (www.ticketnation.it/dettaglio-spettacolo/1563) e i cancelli dello stadio apriranno dalle ore 20. Molte anche le iniziative in programma durante la giornata con dalle 15 alle 20 il mercato delle eccellenze e la palestra a cielo aperto con Area4 (fino alle 18,30) per sessioni coinvolgenti come wonder body training, power step, functional training, yoga, pilates. Dalle ore 16 sarà aperto anche il luna park fino alla mezzanotte.

Anche sabato 16 la protagonista sarà la musica ma l’appuntamento è con il Red Zone Hits con, dalle 20, la cena di beneficenza (25 euro) nell’area dello Sporting Club di Torgiano al ritmo di Faust T (con prenotazione obbligatoria al 3299651864). A seguire (fino alle ore 01) ci sarà la musica mixata dai celebri dj del Red Zone (Andrea Romani, Marco Cucchia, Moko/Lory b2b). lngresso gratuito con consumazione obbligatoria. Nel pomeriggio dalle 16 alle 19 è in programma l’esibizione di Magic Andrea. Dalle ore 10 spazio sempre al mercato delle eccellenze (fino alle 22), al luna park (fino alla mezzanotte) e alla palestra a cielo aperto con Area4 (dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30). Dalle 15 alle 19 Trasporto gratuito per arrivare comodamente in via Perugia.

Domenica 17, sempre nella zona dello Sporting, spazio ad una giornata di sport a cielo aperto con, in contemporanea, i raduni/mostre del Vespa Club Perugia e del Together For a Dream (dalle 10 alle 12). Dalle 15,30 triangolare di calcio di beneficenza allo stadio comunale “Fausto Braca” con ospiti Riccardo Gaucci e Luca Zavatti, co-fondatore della Fair Play Latina. Durante le tre giornate sono previste sessioni di sport con gli allenatori di Area4, il Luna Park, il Mercato delle Eccellenze e l’area food. A cornice sempre dalle ore 10 il mercato delle eccellenze (fino alle 22), il luna park (fino alla mezzanotte) e la palestra a cielo aperto con Area4 (dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30). Dalle 15 alle 19 Trasporto gratuito per arrivare comodamente in via Perugia.

L’iniziativa di Giano Eventi (Gianluca Calderozzi, Rodolfo Laura, Luca Panichi ed Alessandro Rapuan) è stata resa possibile grazie all’aiuto e al sostegno di numerose realtà sportive, associative ed istituzionali del territorio e agli sponsor che hanno voluto contribuire alla mission dell’evento realizzato in favore del Centro Speranza di Fratta Todina.

IL PROGRAMMA DI GIANO EVENTI

14 settembre

Dalle ore 16 Luna Park e dalle 20 luminarie fino alle 22.

15 settembre

Dalle 15 alle 20 Mercato delle Eccellenze

Dalle 15 alle 18,30 Palestra a cielo aperto con Area4 per sessioni coinvolgenti come wonder body training, power step, functional training, yoga, pilates.

Dalle ore 16 Luna Park fino alla mezzanotte.

Dalle 21 spettacoli dal vivo: con i 7 Cervelli, Dance Show ed il concerto di Cristina D’Avena (dalle ore 22,30).

16 settembre

Dalle 10 alle 22 Mercato delle Eccellenze.

Dalle ore 10 Luna Park fino alla mezzanotte.

Dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30 Palestra a cielo aperto con Area4.

Dalle 15 alle 19 Trasporto gratuito per arrivare comodamente a via Perugia.

Dalle 16 alle 16 Esibizione di Magic Andrea.

Dalle 20 alle 22 Cena del Red Zone con Faust T al costo di 25 euro con prenota al 3299651864.

Dalle 22 alle 01. Musica con Andrea Romani, Marco Cucchia e Moko/Lory b2b. lngresso gratuito con consumazione obbligatoria.

17 settembre

Dalle 10 alle 22 Mercato delle Eccellenze.

Dalle ore 10 Luna Park fino alla mezzanotte.

Dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30 Palestra a cielo aperto con Area4.

Dalle 10 alle 19 giornata di sport a cielo aperto con varie associazioni.

Dalle 10 alle 12 raduni/mostre del Vespa Club Perugia e del Together for a Dream.

Dalle 15 alle 19 Trasporto gratuito per arrivare comodamente a via Perugia.

Dalle 15,30 triangolare di calcio di beneficenza allo stadio comunale “Fausto Braca”. Ospiti: Riccardo Gaucci e Luca Zavatti.