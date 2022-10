Gianni Letta a Foligno per i 100 anni dalla nascita di Luciano Radi

Il legame con la religione

L’ispirazione del suo pensiero politico, alimentato da un profondo senso religioso, nacque dal contatto diretto con la sua terra e in tutta la sua carriera politica ebbe sempre grande attenzione per l’Umbria contribuendo a riscattarla da una storica arretratezza e isolamento. Non dimenticò mai la sua città natale Foligno dove ha sempre risieduto adoperandosi per il suo sviluppo economico e industriale. E’ stato politico a tutto tondo, ma non professionista della politica, avendo avuto un proprio profilo professionale. Fu uomo aperto all’incontro, coerente, corretto nell’azione politica anche nei momenti più difficili, senza pregiudizi ideologici e politici.

Il dialogo

Ebbe un’istintiva apertura al dialogo e una capacità di ascolto e di comprensione delle ragioni degli altri che, pur nella saldezza dei suoi convincimenti, lo portava alla riflessione, consapevole che con il confronto si potevano cogliere spunti meritevoli di essere approfonditi per allargare, arricchire e perfezionare la propria visione. Ha prodotto una larga messe di opuscoli e libri di carattere politico, socio-economico,storico, agiografico, di costume.

Gli ospiti

L’incontro del 15 ottobre, dopo i saluti del sindaco di Foligno Stefano Zuccarini e della Presidente della Regione Donatella Tesei, vedrà la partecipazione di due cari amici di Radi: l’Ambasciatore Paolo Foresti, che introdurrà e presiederà e Gianni Letta, direttore del quotidiano Il Tempo dal 1973 al 1987, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri negli anni ‘90 e 2000, che porterà la sua testimonianza. La lettura di pagine tratte dai libri di Radi di carattere più intimo e personale affidata a Carlo Dalla Costa del TSU e la “ Elegia per Luciano” eseguita dal Quartetto per archi Umbriaensemble , quartetto di solisti di alto spessore artistico e di chiara fama in Italia e all’estero, concluderà il pomeriggio.