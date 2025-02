Gettone presenza, Corridore lancia strale a Pica (M5S) "Incompetente" - Tuttoggi.info

ll vicesindaco di Terni, Riccardo Corridore, è intervenuto in risposta a Daniele Pica, referente del M5S, in relazione al dibattito acceso dalla proposta del consigliere Daniele Primieri di introdurre il gettone di presenza per i consiglieri al Question Time. Oltre a lanciare un’incisiva stoccata al referente pentastellato per Terni, Corridore annuncia che già ha redatto una bozza per modificare il regolamento comunale che così come è “presenta diverse lacune”.

Corridore “Pica incompetente, regolamento da rivedere”

“Ricordo a Pica, che prima di parlare dovrebbe leggere gli atti, che non c’è stato nessun aumento di 60.000 euro nel 2024 inerente il gettone di presenza ma semplicemente sono state fatte più commissioni e quindi la previsione di bilancio fatta nell’anno precedente è stata incrementata con una variazione. Purtroppo il male della politica è proprio questo e cioè che personaggi incompetenti prendano la parola e dicano stupidaggini, come appunto il Pica di turno – spiega Corridore – Circa l’atto di indirizzo di Primieri sarà il consiglio comunale ad esprimersi, il sottoscritto, quale delegato agli affari generali e istituzionali dell’ente già sta lavorando ad una rivisitazione complessiva del Regolamento Comunale che presenta svariate lacune. La bozza che metterò a punto poi sarà rimessa ai lavori della Commissione preposta che farà le sue valutazioni”.