Genoa – Perugia, al Ferraris derby dei Grifoni per opposti obiettivi | Formazioni

Le scelte di Gilardino e Castori in cerca di punti pesanti

Al Ferraris (ore 14) i Grifoni di Genoa e Perugia si sfidano in cerca di punti per opposti obiettivi. Il Genoa deve difendere il secondo posto, che vale la promozione diretta in A. Il Perugia deve provare ad agganciare la quota salvezza o quantomeno tenere a bada le inseguitrici e giocarsi ai playout le proprie speranze di restare in B.

Qui Genoa

Emergenza in difesa per Gilardino, senza l’infortunato Ilsanker e lo squalificato Vigliacco. Cosa che costringe il tecnico anche a cambiare il centrocampo. Importante, però, il recupero di Bani. Davanti, Gudmundsson affiancherà Coda.