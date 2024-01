Gatto lanciato da finestrino dell'auto "come fosse spazzatura", testimone denuncia grave episodio - Tuttoggi.info

E' successo a Trestina dove una ragazza del luogo ha visto tutto e ha pure preso la targa del responsabile, tramite un post su Facebook è stato ritrovato il padrone del micio ma non sarebbe lui l'autore del gesto | Arriva anche la denuncia della Gna

La violenza sugli animali, purtroppo, non ha confini e anche in Altotevere si registra un episodio alquanto grave. Due giorni fa a Trestina (Città di Castello) un gatto è stato infatti lanciato fuori dal finestrino di un auto “come fosse spazzatura” ha sottolineato l’unica testimone che ha raccontato il fatto.

“Vorrei fare i miei complimenti a chi si è reso protagonista di questo davanti al distributore dell’acqua di Trestina, intorno alle 18, a bordo di una golf grigio metallizzata. Complimenti per la tua umanità” ha scritto la ragazza trestinese sui social, che ha poi raccontato di aver preso la targa della vettura e portato il gatto dalla veterinaria per assicurarsi delle sue condizioni di salute.

La testimone oculare di questo episodio aveva poi annunciato di denunciare il fatto “perché non si può vivere in un mondo dove ci sono ancora persone che sono capaci di compiere simili crudeltà. E’ un reato e come tale va punito. Io non posso tenerlo perché già ne ho due, ma mi sto muovendo per trovargli una famiglia che sia migliore di quel *** che l’ha gettato via“.

Alla fine però il malcapitato felino – che fortunatamente non ha riportato ferite – é tornato dal suo legittimo proprietario il quale, completamente ignaro di ciò che era successo al distributore dell’acqua, ha potuto riabbracciare il suo amico a 4 zampe proprio grazie alla segnalazione su Facebook. Dunque, secondo quanto ricostruito, non è stato il padrone a lanciare il suo gatto dal finestrino ma un passante che, fermatosi alla fontanella, avrebbe poi ritrovato il micio in auto sbarazzandosene in malo modo.

Il gesto e la notizia non sono comunque passati inosservati e la Guardia Nazionale Ambientale, oltre a condannare il “gravissimo episodio”, ha chiesto “un intervento deciso per trovare subito il responsabile“. L’Ente di protezione ambientale, tramite l’ avv. Massimo Longarini, ha inoltre deciso di presentare denuncia: “E’ ora di dire basta ai crimini contro gli animali”. Anche la comunità di Trestina e (non solo) aveva dimostrato la forte indignazione per questa storia, tanto che il post della ragazza ha sfiorato le 1700 condivisioni.

Va ricordato che il codice penale per chi provoca lesioni ad un animale senza necessità oppure per crudeltà e lo sottopone a sevizie e comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche può essere punito con la reclusione da 3 a 18 mesi oppure con una multa da 5000 a 30mila euro.