Gal Media Valle del Tevere, Liberti confermato alla presidenza - Tuttoggi

Il Consiglio Direttivo del GAL Media Valle del Tevere ha esposto i principali punti programmatici per i prossimi mesi: primi tra tutti il completamento e la chiusura della programmazione 2014 -2023, con la rendicontazione complessiva di tutta la spesa già impegnata, poi l’attivazione di nuovi progetti europei che vedranno il nostro territorio protagonista di confronto e scambio di buone pratiche, la prosecuzione dei lavori volti alla costituzione di un Distretto del Cibo e le attività di animazione e promozione territoriale svolte in modo particolare in occasione delle celebrazione dei 500 anni dalla morte del Perugino e di Signorelli.

Eridano Liberti ha sottolineato che nell’immediato, il suo impegno prioritario sarà quello di guidare il GAL Media Valle del Tevere nelle attività di studio e analisi del territorio in vista della risposta al bando recentemente pubblicato dalla Regione Umbria per il completamento del PSR 2023 – 2027. “Abbiamo già in programma una fitta serie di incontri con tutti gli attori territoriali coinvolti in questa importante sfida per il futuro della nostra area” ha affermato il Presidente “e ho inoltre piena fiducia nello staff tecnico del GAL Media Valle del Tevere, che ringrazio per il lavoro svolto finora e con il quale sono sicuro potrò lavorare al meglio nei prossimi anni.”

Il Consiglio del GAL Media Valle del Tevere, per il triennio 2022/2025, risulta così composto:

Presidente Eridano Liberti (Sindaco Torgiano), Vice presidente Rolando Fioriti (Confcommercio Umbria), Giulio Baglioni (Confagricoltura Perugia), Carlo Biondini (Coldiretti Perugia), Anna Iachettini (Sindaco Collazzone), Elisa Mariotti (C.I.A. dell’Umbria), Giovanni Montani (Sindaco Acquasparta), Stefania Proietti (Sindaco Assisi), Francesco Vestrelli (C.N.A. Umbria).