Gabelletta festeggia la Signora di Fatima dal 10 al 22 maggio - Tuttoggi

Dal 16 al 18 maggio una rassegna cinematografica

Dal 10 al 12 maggio, dunque, i fedeli si prepareranno alla processione di venerdì prossimo: tutti i pomeriggi, a partire dalle 17.30, sarà possibile partecipare alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Gabelletta. Sempre qui, dal 16 al 18 maggio, a partire dalle ore 21.00, avrà luogo una rassegna cinematografica; il 16 maggio sarà proiettato “Encanto”, il 17 “Caro Evan Hensen”, il 18 “Marylin ha gli occhi neri”.

In chiusura una cena sociale e “Gabelletta’s got talent”

Dal 19 al 22 maggio, infine, “Parrocchia per tutti”, festeggiamenti popolari sul cortile della parrocchia. Il 19 maggio, nello specifico, musica con “I Rotalpia Costante”, il 20 maggio, alle ore 21.00, “Commedia in dialetto ternano”, a cura di Amarando Valeriani. E ancora, sabato 21 maggio, alle ore 20.00, una cena sociale sul cortile della chiesa, domenica 22 maggio, alle ore 21.00 “Gabelletta’s got talent”.