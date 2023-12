Forzata la serranda e la porta d'ingresso. Portato via denaro contante trovato e materiale in vendita. Ennesimo episodio nel centro storico

Furto in un negozio del centro storico di Foligno. Dopo il colpo dell’8 dicembre nella farmacia di viale Roma, stavolta colpito un negozio di cover ed accessori per cellulari in via Rutili. I ladri hanno colpito alzando la serranda e penetrando all’interno forzando la porta d’ingresso. Rubato denaro contante per un valore di 775 euro e vari accessori di elettronica per cellulari. Il danno, relativamente alla merce, è da quantificare. La mancata presenza, in questo caso, di videosorveglianza, renderà più difficile il lavoro dei carabinieri. Sulla questione, come sulla farmacia di viale Roma, lavora la Compagnia di Foligno diretta dal maggiore Giuseppe Agresti che sta seguendo con attenzione gli episodi di furto.