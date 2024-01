Tentato furto in lavanderia automatica: due arresti

Controlli straordinari del territorio in concomitanza delle festività del Patrono di Foligno, San Feliciano.

Tentato furto in una lavanderia a gettoni sventato dai carabinieri della Sezione radiomobile di Foligno. L’Arma infatti, nell’ambito dei controlli per prevenire il fenomeno dei furti, soprattutto in occasione delle manifestazioni di San Feliciano, ha inasprito i controlli e ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni ed una donna di 32 anni, entrambi italiani.

Il tentato furto

Nella tarda serata di mercoledì, infatti, i Carabinieri, transitando in via Clitunno, hanno sorpreso i due soggetti nei pressi di una lavanderia automatica. Fermati e sottoposti a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di due chiavi ed una torcia, che sono risultate essere state asportate all’interno del locale di servizio della struttura il cui accesso è riservato solo ai dipendenti. Dai successivi accertamenti, mediante la visione delle telecamere di videosorveglianza, è emerso che l’uomo, dopo essersi introdotto nel citato locale di servizio, avrebbe tentato di aprire il cambiamonete con una delle due chiavi asportate, ma senza successo. In tutto il frangente di tempo la donna è rimasta fuori dal locale, con la funzione di avvisare qualora avesse visto arrivare qualcuno presso l’esercizio commerciale.

Chiavi restituite al proprietario della lavanderia

Terminate le operazioni, le chiavi e la torcia sono state restituite al proprietario della lavanderia, mentre i due soggetti sono stati dichiarati in stato di arresto per i reati di furto in concorso (relativamente alle chiavi ed alla torcia) e tentato furto aggravato in concorso (per quanto riguarda la tentata apertura del cambiamonete). Durante l’udienza presso il Tribunale di Spoleto gli arresti sono stati convalidati; l’uomo è stato condannato ad anni 2 mesi 8 e gg 20 di reclusione, euro 1000 di multa, “senza pena sospesa” mentre la donna a mesi 10 di reclusione ed euro 400 di multa, “con pena sospesa”.