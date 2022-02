Furto con spaccata, presa la cassa VIDEO

Nella notte furto in via Oberdan nel negozio di giocattoli per bambini Città del Sole | L'allarme ha suonato, ma i ladri sono riusciti a fuggire

Furto con spaccata nella notte in via Oberdan. I ladri, dopo essersi introdotti dalla porta di vetro sfondata con una spranga di metallo, hanno preso la cassa del negozio Città del Sole, che vende giocattoli per bambini realizzati con prodotti naturali.

Nonostante l’allarme abbia suonato, i ladri hanno fatto in tempo a prendere il registrato di cassa ed a fuggire.

Sul furto con spaccata indaga la polizia.

(foto e video Tommaso Benedetti)