Furti 'seriali' alle lavanderie, in due in carcere: indagini in corso su altri casi - Tuttoggi

Oltre a un caso analogo a Petrignano ci sarebbero altri colpi compiuti dai due

Sono in carcere per due furti alle ‘macchinette’ delle lavanderie automatiche e i carabinieri stanno indagando su tutta una serie di episodi analoghi un trentenne originario della zona e un quasi coetaneo di origini siciliane ma che risiede da anni nell’assisano.



I due sono stati arrestati poiché colti nella flagranza di un tentativo di furto a una lavanderia automatica di Santa Maria degli Angeli; messi in fuga dall’allarme, erano stati poi fermati dai carabinieri. In sede di udienza di convalida il GIP del Tribunale di Perugia, concordando con il quadro probatorio, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Oltre a un altro episodio analogo a Petrignano, le indagini dei carabinieri li avrebbero individuati quali presunti autori di altri furti, sia commessi che tentati e si sta indagando su furti analoghi.