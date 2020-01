Furti nelle abitazioni, ora la banda di ladri colpisce anche a Perugia - Tuttoggi

Dopo un mese di razzie in Valnestore i ladri che prendono di mira le abitazioni, anche in orario diurno e incuranti della presenza in casa dei proprietari, si allargano anche nel Perugino.

Gli ultimi colpi messi a segno nella zona di Srtozzacapponi, al confine est del territorio comunale di Perugia, mettono in allarme i residenti, preoccupati di dover subire quanto stanno vivendo dalla metà di dicembre i residenti dei centri di Panicale, Piegaro, Magione, Passignano, Tuoro e Castiglione, dove i ladri (originari dell’est Europa, secondo alcune testimonianze) si sono introdotti più volte nelle abitazioni, prediligendo quelle su due piani e che presentano una via di fuga attraverso i campi.

A Strozzacapponi sono state “visitate” abitazioni in via della Locomotiva e in via Guerrieri. Ma è tutto l’abitato ad essere ora in allarme per i furti. Tanto che via social è partita la proposta per assoldare la vigilanza privata, un po’ come avviene nei grandi condomini di Fontivegge.