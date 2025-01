Furti e danneggiamenti in centro storico, allontanato dal territorio nazionale - Tuttoggi.info

La Polizia di Stato di Terni, nel pomeriggio del 14 gennaio, ha accompagnato al Centro per il Rimpatrio di Macomer (Sardegna) un uomo già destinatario di plurimi ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale, in quanto soggiornante irregolare.

Il giovane – di origini nigeriane – proprio nella notte tra il 13 e 14 gennaio scorsi era stato individuato e controllato nel centro città dal personale della squadra Volante, in seguito ad una chiamata al numero unico di emergenza in cui si segnalava la presenza di un soggetto sospetto.

La persona in questione è risultava essere un uomo noto alle forze dell’ordine e destinatario, negli ultimi mesi, di numerose denunce per reati predatori – furti e danneggiamenti – commessi in centro storico. Nello specifico a suo carico pendevano vari procedimenti penali per furti in abitazione, in noti esercizi commerciali della città e danneggiamenti a cose.