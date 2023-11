Furti in abitazione in aumento a Foligno, intensificati i controlli di polizia - Tuttoggi.info

Operazione di pattugliamento con verifiche di veicoli e monitoraggio del centro storico e delle zone Periferiche

La Questura di Perugia ha dato il via ad un’intensificazione dei controlli di sicurezza a Foligno, in risposta all’aumento dei furti in abitazione. Questa iniziativa fa parte di una strategia più ampia che mira a rafforzare la sicurezza in tutta la provincia e a prevenire i reati predatori. Le volanti del Commissariato di Foligno, supportate dal Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, sono state messe in campo per un’operazione su vasta scala, con un focus particolare sulle piazze e le principali vie d’accesso alla città.

Focus sulle zone residenziali e del centro

I controlli hanno incluso la creazione di 5 postazioni fisse per il monitoraggio delle zone residenziali. Queste azioni hanno permesso di controllare il traffico veicolare e di effettuare verifiche approfondite su individui con precedenti penali o comportamenti sospetti. Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta al centro storico, dove pattuglie a piedi hanno operato per prevenire scippi, rapine e fenomeni di disturbo pubblico.

Più pattugliamenti e controllo locali

I pattugliamenti non si sono limitati alle zone centrali, ma sono stati estesi anche alle periferie di Fiamenga, Paciana, Borroni e Sant’Eraclio. Gli esercizi pubblici sono stati un altro punto focale di questa operazione, con quattro locali ispezionati per identificare avventori sospetti e per verifiche amministrative in conformità con le norme del TULPS.

Nel corso di queste operazioni, ilnoltre le forze dell’ordine hanno identificato 119 persone e ispezionato 71 veicoli.