Furti a bordo di auto in sosta, denunciato 43enne - Tuttoggi.info

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, ha denunciato un cittadino tunisino, classe 1982, per furto aggravato e inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio poiché ritenuto responsabile di furti a bordo auto in sosta nelle vie del centro di Perugia.

I poliziotti, a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, per la segnalazione della presenza di uomo che stava rovistando all’interno di un’autovettura, si portavano nella via indicata senza però rintracciare il soggetto segnalato, che nel frattempo si era allontanato. Tuttavia da una descrizione fornita dal richiedente, gli agenti individuavano il presunto autore dei furti seduto, in compagnia di un altro ragazzo, su di una panchina poco distante dal luogo dell’evento, il quale corrispondeva pienamente alla descrizione fornita dal cittadino richiedente.

Il sospettato, in evidente stato di alterazione psicofisica, privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale è stato trovato in possesso di vari accessori elettronici, profumi di marca, occhiali da sole, scarpe da donna; il tutto probabilmente provento di precedenti furti. Il ragazzo in sua compagnia, cittadino marocchino, anch’egli privo di documenti ed irregolare sul territorio, è stato accompagnato presso gli Uffici per la valutazione della sua posizione riguardo ai fatti accaduti.