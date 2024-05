Fuori dai bar minaccia ripetutamente turisti e lavoratori, Daspo urbano per un 23enne - Tuttoggi.info

Per 2 anni non potrà accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici del centro storico narnese

Avrebbe minacciato ed infastidito ripetutamente turisti e dipendenti di alcuni bar all’esterno di vari pubblici esercizi. Per questo un 23enne di Narni è stato ora raggiunto da un “Daspo urbano”, emesso dal questore di Terni; a notificarglielo sono stati i carabinieri della stazione narnese dopo vari episodi di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nei giorni in cui in paese si celebrava la Corsa all’Anello, infatti, il giovane, già noto per pregresse vicende di analogo tenore, nei pressi di alcuni bar, avrebbe infastidito e minacciato turisti e dipendenti degli esercizi di ristoro. Grazie all’attività dei militari della locale stazione, da cui è scaturito il provvedimento amministrativo, ora non potrà accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici del centro storico narnese per un periodo di 24 mesi, attesa la sua conclamata pericolosità sociale.