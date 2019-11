Funghi tossici, 40 persone al pronto soccorso in pochi giorni

Le intossicazioni da funghi continuano ad essere uno dei pericoli più insidiosi della stagione autunnale quando molte persone si dedicano alla raccolta di funghi spontanei. In pochi giorni, fa sapere il dottor Francesco Lattanzi, direttore del servizio igiene e alimenti (Sian) della Usl Umbria 1, ben 40 persone hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso per intossicazioni derivanti proprio da funghi velenosi o tossici. Quest’anno gli interventi sinora richiesti sono raddoppiati rispetto ai due anni precedenti e con una sintomatologia che non interessa solo il sistema gastroenterico ma importanti organi come fegato e reni, senza dimenticare il sistema nervoso.

Si ricorda a tutti che alcune varietà tossiche o velenose assomigliano a quelle commestibili e possono confondere anche il raccoglitore più esperto, con gravi rischi per la salute propria e delle persone con cui si condivide la pietanza, pertanto si raccomanda di far controllare tutti i funghi raccolti dai micologi che la USL Umbria 1 mette a disposizione in ogni distretto.

Il controllo è completamente gratuito per l’uso domestico personale. Nel territorio della Usl Umbria 1 ci sono 7 sedi: Città di Castello (piazza Giovanni XXII – dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 e il martedì e il giovedì dalle 13 alle 14), Gubbio (via Cavour 38 – dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 e dalle 12,30 alle 13,30), Perugia (via XIV Settembre, 79 – dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9; lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12,15 alle 13,15 e martedì e giovedì dalle 14,30 alle 15,30), Bastia Umbra (piazza del Tabacchificio, 8 – lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08,30 alle 10 martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30), Panicale (via Belvedere – lunedì ore 08.30-09.30 – giovedì ore 14:30 – 15:30), Todi (martedì e venerdì dalle 8.00 alle 9.00) e Marsciano (via Piccolotti e Corneli – lunedì e giovedì dalle 8,00 alle 9,00).

Per ulteriori informazioni:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1 – Sede Legale: Via G. Guerra 21/17 06127 PERUGIA | Tel. 075/5411 – 075/85091 www.uslumbria1.gov.it

