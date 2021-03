Fumano spinello fuori dalla Procura, beccati due giovani - Tuttoggi

Si sono messi a fumare uno spinello fuori dagli uffici della Procura di Terni ed alla fine si sono ritrovati con una segnalazione come assuntori di droga

Non è passata inosservata la scelta di due giovani nel primo pomeriggio di venerdì di scegliere proprio via del Pozzo per consumare hashish e marijuana.

I dipendenti della Procura, infatti, notando i due giovani hanno chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto e beccandoli in flagrante.

I due giovani sono stati perquisiti e trovati in possesso uno spinello di hashish e di marijuana ed il secondo di 0,11 grammi di hashish e di 0,20 grammi di marijuana.

I due – uno straniero di 20 anni residente a Terni, già noto alle forze dell’ordine, e un 27enne napoletano anche lui residente in città – sono stati quindi segnalati amministrativamente alla prefettura per detenzione ai fini di uso personale di droga. Lo stupefacente è stato sequestrato.