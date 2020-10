Il Comune di Campello sul Clitunno comunica che con Ordinanza Sindacale n.46 emessa nella serata di ieri, 1 ottobre, è stata disposta la chiusura della Scuola Primaria “MARY PER SEMPRE” di Pissignano nella giornata di oggi VENERDI 2 OTTOBRE 2020, a causa della rottura di un tratto della conduttura del gas in Via della Chiesa.

Le lezioni riprenderanno regolarmente LUNEDI 5 ottobre 2020.