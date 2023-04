Frontale a Pasquetta sulla Vecchia Contessa, non ce l'ha fatta 84enne rimasto gravemente ferito - Tuttoggi.info

L'uomo è deceduto nella notte dopo 9 giorni di ricovero a Branca | L'incidente è avvenuto quando la strada era ancora percorribile a doppio senso di marcia

Non ce l’ha fatta l’84enne rimasto gravemente ferito, lo scorso 10 aprile, in seguito ad un incidente avvenuto lungo la Vecchia Contessa, strada alternativa alla Ss 452 chiusa al traffico per lavori dal 17 aprile.

L’uomo era alla guida di una Jeep, che quel pomeriggio di Pasquetta si era scontrata frontalmente con un monovolume con a bordo ben 6 persone (ne rimasero ferite 4). Le condizioni dell’anziano erano apparse subito molto gravi, fin dal trasporto in ospedale a Branca, dove poi è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Purtroppo questa notte (19 aprile) è arrivata la notizia del decesso.

L’incidente era avvenuto quando la strada si poteva ancora percorrere a doppio senso di marcia. Dopo il secondo incidente lungo questa arteria, avvenuto due giorni dopo (12 aprile), il Comune ha deciso di istituire il senso unico da Gubbio a San Bartolomeo per i soli residenti e titolari di attività in zona.