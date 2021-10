Franco Antonelli, al lavoro per un libro sull’opera del celebre architetto

Primi incontri, fondamentale l'aiuto e la spinta della Pro Foligno

Al via l’attività per la redazione di un volume sull’opera del celebre architetto folignate Franco Antonelli. Su questa premessa che, su iniziativa alla Consulta di Coordinamento delle Associazioni Culturali di Foligno, congiuntamente alla Pro Foligno, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e di Banca Intesa Sanpaolo si è potuto procedere all’avvio del progetto di ricerca finalizzato alla redazione di un volume che analizzi la figura di Franco Antonelli rispetto al contesto nazionale. Ottenere un risultato oggettivo e culturalmente valido è nello spirito dei promotori. Pertanto è stato creato un comitato scientifico che dovrà studiare l’opera di Antonelli nelle sue variegate espressioni architettoniche con studiosi provenienti da numerose università nazionali. I professori che parteciperanno alla ricerca coordinata dai Prof Paolo Belardi dell’Università degli Studi di Perugia congiuntamente alla Prof. Marzia Marandola dell’Università IUAV di Venezia con propri saggi sono:

I docenti coinvolti

Il contesto nazionale

Marzia Marandola

Professoressa di “Storia dell’architettura”

Università IUAV di Venezia

La formazione di Franco Antonelli

Lorenzo Grieco

Docente di Storia dell’Architettura

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

I disegni di Franco Antonelli

Paolo Belardi, Valeria Menchetelli

Professore di “Composizione architettonica e urbana” Professoressa di “Disegno”

Università degli Studi di Perugia

I progetti di concorso di Franco Antonelli

Anna Vyazemtseva

Professoressa di “Storia dell’architettura”

Università degli Studi di Genova

I piani urbanistici di Franco Antonelli

Michele Talia

Professore di “Urbanistica”

Università degli Studi di Camerino

Le architetture pubbliche e industriali di Franco Antonelli Ruggero Lenci

Professore di “Composizione architettonica e urbana” Sapienza Università di Roma

Le architetture religiose di Franco Antonelli

Carla Zito

Dottore di ricerca in Storia dell’architettura

Politecnico di Torino

Le architetture residenziali di Franco Antonelli

Alberto Coppo

Dottore di ricerca in Storia dell’architettura

Sapienza Università di Roma

Il design degli arredi di Franco Antonelli

Giovanna Ramaccini

Dottore di ricerca in Ingegneria civile e ambientale Università degli Studi di Perugia

Regesto dei progetti e delle opere di Franco Antonelli Laura Fagioli e Tullia Capitanucci Architetti

Bibliografia

Scritti su e di Franco Antonelli Valeria Menchetelli Professoressa di “Disegno” Università degli Studi di Perugia Campagna fotografica Florian Castiglione Architetto.

Per lavorare a questo obiettivo, presso l’Istituto d’Istruzione professionale Orfini, grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico Prof. Mariarita Trampetti, si è svolto l’incontro di avvio della ricerca con la presenza di larga parte dei relatori sopra riportati e la partecipazione anche della Prof.ssa Claudia Conforti.

L’incontro si è aperto con un saluto e un augurio per il lavoro da parte del Presidente della Pro Foligno Luca Radi cui hanno fatto seguito il Dott Sergio Gentili in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio, la Prof Stefania Stefanelli in rappresentanza del Rettore dell’Università di Perugia e l’assessore Marco Cesaro per l’amministrazione comunale.

Dopo la presentazione dell’iniziativa da parte dei coordinatori Prof. Paolo Belardi e della Prof. Marzia Marandola, l’Ing. Paolo Battaglini ha delineato la figura dell’Arch. Antonelli dopo di che si è dato avvio ad ampio confronto d’idee e proposte tra gli intervenuti con il coordinamento dall’Arch. Alfiero Moretti. Particolarmente significativo è stato intervento della Prof Claudia Conforti, professore ordinario di “Storia dell’architettura” alla facoltà di Ingegneria di Roma Tor Vergata, che ha voluto dare un contributo su degli spunti di ricerca e di lettura dell’opera di Franco Antonelli.

Il programma e le scadenze

Al termine dell’incontro si è definito il programma con le scadenze che vedono per la prossima primavera il completamento dei saggi finalizzati alla realizzazione del volume, alla pubblicazione e alla successiva presentazione. Al fine di dare in loco ai partecipanti una visione di alcuni interventi di Franco Antonelli sono state visitate alcune opere di edilizia residenziale oltre alla stessa scuola IPSIA, sede dell’incontro. Nel pomeriggio si è completato il percorso con l’ex stabilimento Campi oggi Ormesa, che ha dato cortesemente la sua disponibilità alla visita come pure la Comunità di Betlem per la successiva tappa presso il Convento sulla collina di Sant’Eraclio.

“Scenari significativi per Foligno”

Al termine dell’incontro si è proceduti ad uno scambio di saluti e un augurio di buon lavoro. “Certamente questa iniziativa,voluta e sostenuta, dalla Pro Foligno congiuntamente alla Consulta di Coordinamento delle Associazioni Culturali di Foligno, della Fondazione Cassa di Risparmio e da Banca Intesa Sanpaolo – spiega il presidente della Pro Foligno, Luca Radi – potrà aprire scenari significativi per la nostra città sul tema dell’architettura del Novecento proprio grazie alla figura del nostro concittadino Franco Antonelli, che viene ad affiancarsi a quella ormai consolidata di Giuseppe Piermarini creando un vero e proprio nuovo filone di interesse culturale e di studio“.