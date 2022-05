Francesco Magnanelli dice addio al calcio giocato, Sassuolo-Milan l'ultima gara in carriera - Tuttoggi

Sabato 21 maggio, invece, alle ore 13,30, Francesco Magnanelli terrà una conferenza stampa (al posto di mister Dionisi) proprio per annunciare ufficialmente il suo ritiro e salutare il mondo del calcio…ma quello “giocato”. Il numero 4 del Sassuolo infatti, anche in una nostra intervista, ha sempre ribadito di voler lavorare con i giovani in futuro, magari proprio in veste di allenatore.

Nato ad Umbertide nel 1984 e vissuto a Città di Castello – più precisamente nella frazione Badiali – Francesco Magnanelli, dopo i primi calci alla Tiferno 90, cresce nel settore giovanile del Gubbio, con cui esordisce nel 2000, a 16 anni, in Serie C2. Nell’estate 2022 viene acquistato a titolo definitivo dal Chievo senza però debuttare in serie A. Nel 2004 torna in C1 con la Sangiovannese per poi passare ancora in C2, nel 2005, al Sassuolo, dove in appena 3 anni conquista ben due promozioni fino alla serie B. Il salto nella massima serie arriva nel 2013, con la vittoria del campionato cadetto. Segna il suo primo gol (decisivo) in A il 24 maggio 2015 contro l’Udinese. L’anno dopo, il 28 luglio 2016, arriva anche lo storico debutto in Europa League contro il Lucerna. A dicembre 2016 contro la Fiorentina subisce la rottura del legamento crociato, rientrando dopo circa 5 mesi il 21 maggio 2017, segnando un gol al rientro. La sua lunga avventura finirà domenica 22 maggio dopo due rinnovi di contratto.