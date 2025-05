Francesco De Gregori, incanto all'Auditorium San Domenico di Foligno - Tuttoggi.info

La Donna Cannone, Generale, Rimmel. Un’ora. Un’ora di magia e di grande musica ha incantato domenica l’Auditorium San Domenico dove sul palco è salito il mito Francesco De Gregori, leggenda indiscussa della musica d’autore, a Foligno per un concerto benefico organizzato dal locale club Inner Wheel.

Entusiasmo alle stelle, forte emozione in gola per un evento che ha regalato al pubblico – Auditorium sold-out – un De Gregori a distanza ravvicinata, in versione teatro, dai tratti intimistici, poetici, per un recital di solo piano e voce, dove sono scorsi i brani, undici, che hanno portato nel mondo pagine indimenticabili della musica italiana. Accompagnato al pianoforte da un bravissimo Carlo Gaudiello, De Gregori – in mano l’inseparabile armonica – ha dialogato e cantato per una città che ha nel cuore.

“Sono felice di essere qui, in questo bellissimo Auditorium, in una città meravigliosa che conosco bene. Grazie a tutti per essere venuti”. Per chi non dovesse saperlo, il Francesco nazionale ha infatti da anni una casa e un oliveto nella campagna di Spello e la città la frequenta. Grande, grandissimo l’abbraccio del pubblico che ha salutato ogni brano con vere ovazioni. Avvio di concerto affidato a brani che il cantautore romano ha definito poco noti – Mannaggia alla musica, Falso movimento, Atlantide -, poi un omaggio a Paolo Conte, Pittori della Domenica, per poi avviarsi sulla strada dei pezzi cult, gli indimenticabili di sempre. Con l’emozione che fa vibrare il San Domenico sulle note e sulle parole di Generale, Pezzi di Vetro, Rimmel, la Leva Calcistica, la Dona Cannone, per chiudere con Buonanotte Fiorellino.

Sembra tutto finito. Francesco De Gregori scende dal palco. In scena tornano i musicisti della meravigliosa Filarmonica di Belfiore guidata dal direttor Marco Pontini con cui la serata si era aperta, quaranta piacevolissimi minuti dedicati a Ennio Morricone, musica e immagini dai cult movie del cinema italiano, C’Era una Volta in America, Sacco e Vanzetti, Per un Pugno di Dollari, Nuovo cinema Paradiso. I Filarmonici hanno aperto e il pubblico pensa chiuderanno la serata. Invece a gran sorpresa De Gregori torna al suo pubblico per una suggestiva “Sempre e per Sempre” accompagnata dal piano e dalla Filarmonica, elogiata dal cantautore “Non vi conoscevo. Ora vi ho scoperto. Siete meravigliosi”.

La serata, condotta da Romina Morici past-president Inner Wheel Foligno, è iniziata con le parole di Eleni Giovani, attuale presidente, psicologa, ideatrice del progetto “Il futuro in mano: la Buona Psico Educazione”, piano di sostegno psicologico per i ragazzi delle scuole superiori di Foligno. Quest’anno alla seconda edizione, al progetto andranno i proventi, al netto dei costi, del concerto. “Ringrazio tutti. Ma soprattutto sono grata a Francesco De Gregori per averci donato un evento d’eccezione, unico e grandioso – commenta la Giovani -. Ha subito accolto con generosità, sensibilità e disponibilità l’invito ad essere con noi. Un gesto prezioso che va ben oltre le note e le parole, comunque meravigliose. È qualcosa che parla al cuore e che dà forza alla nostra missione. Sempre e per sempre grazie maestro, per questa serata, per le emozioni, la musica e le canzoni capolavoro entrate nella storia e nella vita di tutti noi”.