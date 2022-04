Frana in via Ripa di Meana, nel mirino il taglio degli alberi

Le opposizioni sollecitano l'avvio immediato dei lavori di consolidamento e chiedono più cautela negli interventi sul verde

Frana in via Ripa di Meana, le opposizioni interrogano la Giunta sollecitando gli interventi per il consolidamento e puntano l’indice contro l’eccessivo taglio di alberi. Una frana legata alle piogge di questi giorni, arrivata però a quasi due mesi dal taglio di alberi e arbusti per consentire lavori di consolidamento che non sono iniziati.

Maria Cristina Morbello ha presentato un’interrogazione in cui chiede di anticipare i lavori di consolidamento: “È noto a tutti – ricorda – che una copertura vegetale diversificata fornisce un contributo importante per la stabilità del terreno.Le aree ricche di specie con apparati radicali diversificati e alberi di età e dimensioni diverse incrementano la stabilità del suolo”.

Anche i gruppi di centrosinistra (Pd, Idee Persone Perugia e Rete Civica Giubilei) hanno presentato un’interrogazione in cui esprimono la preoccupazione. E anche loro puntano il dito contro il taglio degli alberi: “Purtroppo sono sempre più frequenti a Perugia interventi radicali e spregiudicati a danno della vegetazione cittadina, giustificati con l’attività di ‘cura del verde pubblico’ o addirittura da ‘necessità di bonifica bellica’, come quello avvenuto recentemente lungo via San Domenico, ai piedi di Borgobello”.

Poi, a metà febbraio, l’ultimo intervento “senza alcuna comunicazione preventiva da parte della Amministrazione comunale, destando perplessità anche nel merito”: se di bonifica bellica si trattava andava preallertata la popolazione e si sarebbero dovuti vedere all’opera tecnici specializzati piuttosto che giardinieri. In quell’occasione, anche se in coincidenza con l’inizio di una importante ed annunciata opera di consolidamento del bacino di Santa Margherita, “ancora una volta – denuncia il centrosinistra – la metodologia seguita e le tardive giustificazioni addotte non hanno risposto agli intenti dichiarati da questa Amministrazione comunale all’atto del suo insediamento”.

Quanto alla frana in via Ripa di Meana il centrosinistra chiede che l’Amministrazione comunale si esprima sui tempi dell’intervento. E in generale si chiede in futuro una maggiore attenzione circa gli interventi sul verde pubblico.