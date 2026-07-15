Fra Saul Tambini è il nuovo custode della Porziuncola: gli auguri - e i saluti a fra Travascio - Tuttoggi.info

La Porziuncola ha un nuovo Custode: è fra Saul Tambini, che succede a fra Massimo Travascio (nella foto tratta dal sito dei minori sono rispettivamente il primo e il terzo, ndr), custode dal 2020. Il nuovo Custode ha conseguito un dottorato in Teologia dogmatica ed è docente incaricato presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum; è l’attuale direttore del Museo della Porziuncola e parroco dell’Unità Pastorale di Santa Maria degli Angeli e vicario foraneo per la Diocesi di Assisi. In passato ha ricoperto il ruolo, tra gli altri, di presidente Musei ecclesiastici dell’Umbria.

Tanti i messaggi di saluto per Travascio e di congratulazioni per Tambini: “Un pensiero particolare – si legge in una breve nota pubblicata sul sito dei Minori – a fra Saul, nominato Custode della Porziuncola, luogo che custodisce il cuore dell’esperienza francescana e accoglie ogni anno migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo. A lui esprimiamo la nostra fraternità, l’amicizia e i migliori auguri per questo nuovo e delicato servizi. Al tempo stesso desideriamo rivolgere un sincero e riconoscente grazie a fra Massimo Travascio, che ha svolto il ministero di Custode con dedizione, spirito fraterno e disponibilità, lasciando una preziosa testimonianza di accoglienza e collaborazione”.

“La Diocesi di Assisi – Nocera – Gualdo – le parole di monsignor Accrocca – esprime le più vive felicitazioni a padre Saul Tambini per il nuovo incarico di custode della Basilica di Santa Maria degli Angeli, luogo di straordinaria importanza nel cammino di San Francesco e oggi meta di tanti pellegrini tra cui, il prossimo 6 agosto, anche il Santo Padre che, proprio qui incontrerà migliaia di giovani da tutta Europa. Contestualmente – la nota pubblicata sul sito della Diocesi – si coglie l’occasione per ringraziare padre Massimo Travascio per il suo impegno costante e puntuale e per la collaborazione che non ha fatto mai mancare. Personalmente il vescovo, monsignor Felice Accrocca, invia un augurio sincero al nuovo custode di cui ha potuto già apprezzare le doti umane e di fede, convinto che riusciremo a collaborare in maniera proficua per la diocesi”.

Saluti e ringraziamenti anche dal Sacro Convento: “Vogliamo esprimere la nostra fraternità e amicizia a fra Saul eletto Custode della Porziuncola e rivolgere un grande grazie all’attuale custode, fra Massimo Travascio, per la bella fraternità e collaborazione di questi anni. Per entrambi invochiamo la benedizione di Dio”, il saluto dei conventuali. Auguri anche dalla giunta comunale: “Accogliamo con gioia – le parole del sindaco, Valter Stoppini – la nomina di fra Saul e rivolgiamo un pensiero di gratitudine a fra Massimo. Siamo certi che lo storico legame di affetto e cooperazione tra Assisi e la comunità francescana continuerà a essere un motore di crescita spirituale e sociale per il nostro territorio”