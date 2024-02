Forte esplosione nella notte, bancomat fatto saltare in aria | Colpo da oltre 20mila euro - Tuttoggi.info

Colpita la filiale tifernate della della Banca di Credito cooperativo di Anghiari e Stia, in via Piero della Francesca | Ingenti anche i danni alla struttura

E’ stata un’altra notte movimentata quella appena trascorsa a Città di Castello, dove alla filiale della Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia – in via Piero della Francesca – è stato fatto letteralmente esplodere il bancomat.

Il colpo sarebbe avvenuto tra le ore 3.30 e le 4 di sabato 10 febbraio, con i malviventi che hanno prima disattivato il sistema di allarme e videosorveglianza e poi – con un gas specifico inserito nella fessura dove solitamente si inserisce la carta per prelevare – hanno provocato l’innesco per far saltare in aria lo sportello automatico.

Il bottino portato via dai ladri, secondo una prima stima, ammonterebbe ad oltre 20 mila euro. Ancora da valutare, invece, gli ingenti danni subiti dalla banca. La banda è riuscita a dileguarsi in fretta prima dell’arrivo della Polizia, tuttora impegnata nelle indagini.