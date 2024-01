Formisano cambia pelle al Perugia, che ribalta la Spal 3-1 | Pagelle

Gli ospiti a segno dopo 6 minuti, Antenucci grazia Adamonis. Nella ripresa Lisi e la doppietta di Paz danno i 3 punti al Grifo

Il Perugia ribalta la Spal grazie a un secondo tempo di grande intensità, con la squadra ridisegnata da Formisano. Mattatori Lisi e Paz: il primo autore di un gran gol e del traversone che consente al colombiano di segnare la prima rete, poi bissata sugli sviluppi di un corner. Nel recupero Sylla coglie il palo. Grande reazione del Grifo, che nel primo tempo ha rischiato di andare a fondo, con il pallone velenoso perso da Vulikic, che ha graziato Adamonis.

Grande reazione del Grifo, che conquista la terza vittoria di fila e resta in scia alla Torres.

La partita

6′ pt GOL SPAL, PEDA Sul corner calciato da Maiestro la difesa del Perugia resta immobile, consentendo al difensore Peda di colpire indisturbato e di battere Adamonis. Gara che inizia in salita per il Grifo.

22′ pt Il Perugia ha una doppia occasione. Paz si vede però respingere il suo tiro, mentre Cancellieri non inquadra la porta.

23′ pt OCCASIONE SPAL Vulikic sbaglia e si fa soffiare il pallone da Antenucci, che si presenta solo davanti ad Adamonis, calciando però incredibilmente fuori. Il Grifo ha rischiato il KO.

31′ pt Del Favero in tuffo respinge il colpo di testa di Sylla.

35′ pt L’arbitro vede un fallo di Paz sul portiere ospite, ma in realtà sembra essere stato Del Favero a commettere una irregolarità, toccando il pallone con le mani fuori dalla propria area.

45′ FINISCE IL PRIMO TEMPO 0-1

3′ st Kouan calcia alto da ottima posizione.

6′ st Del Favero respinge la conclusione di Sylla servito da Paz con un’ottima giocata.

15′ st GOL PERUGIA, LISI Gran gol dell’estero, che ferma il pallone e calcia a giro da fermo, battendo Del Favero.

19′ st GOL PERUGIA, PAZ Il colombiano si avventa di testa sul pallone crossato da Lisi sulla sinistra e porta in vantaggio il Grifo!

27′ st GOL DEL GRIFO, ANCORA PAZ! Sull’angolo di Lisi, Del Favero sbaglia l’uscita, il pallone carambola su Lewis sul secondo palo, poi è Paz a buttarla dentro per la seconda rete personale.

41′ st Lisi ci prova su calcio d’angolo, Del Favero recupera e respinge.

43′ st OCCASIONE PERUGIA In contropiede Seghetti manca di poco la quarta rete per il Perugia.

48′ st PALO DEL GRIFO, SYLLA L’attaccante fa tutto da solo, ma la sua conclusione coglie il legno.

50′ st FINISCE 3-1

Tabellino e pagelle

Perugia – Spal 3-1

6′ pt Peda (S), 15′ Lisi (P), 19′ pt Paz (P)

Perugia: Adamonis 6; Lewis 7, Vulikic 5, Dell’Orco 5.5 (1′ st Mezzoni 6); Paz 8 (47′ st Viti sv), Kouan 6, Bartolomei 5 (1′ st Seghetti 6.5), Torrasi 7, Cancellieri 5.5 (1′ st Lisi 8); Matos 5.5 (24′ st Giunti 6), Sylla 6.5. All. Formisano 7.

Spal: Del Favero 5.5; Bruscagin 5.5, Peda 6, Bassoli 5 (39′ st Valentini sv), Tripaldelli 6; Collodel 5.5, Carraro 5 (26′ st Buchel 6), Contiliano 5.5 (26′ st Zilli 5.5); Edera 5 (26′ st Rao 6), Antenucci 5 (34′ st Dalmonte 6), Maistro 6. All. Colucci 6.

La partita dei Grifoni

Adamonis 6: i suoi difensori lasciano Peda libero di saltare, poi Antenucci lo grazia sullo svarione di Vulikic. Per il resto, fa buona guardia sulle poche altre occasioni avute dagli ospiti.

Lewis 7: a parte la responsabilità da condividere con tutto il reparti difensivo per il vantaggio della Spal, non sbaglia praticamente nulla e contribuisce anche alla rete che dà la sicurezza al Grifo.

Vulikic 5: perde in modo incredibile il pallone che avrebbe potuto chiudere la gara in favore degli ospiti. Prova a rifarsi in avanti, ma quell’errore pesa maledettamente sulla sua prestazione.

Dell’Orco 5.5: anche lui incerto in occasione del vantaggio ospite (1′ st Mezzoni 6: il suo ingresso contribuisce a dare spinta al Perugia).

Paz 8: la sua doppietta stende la Spal. Nella sua prima rete ha il merito di seguire l’azione e di farsi trovare all’appuntamento con il cioccolatino messo in mezzo da Lisi. La seconda gioia personale arriva con un guizzo in area (47′ st Viti sv).

Kouan 6: muscoli a servizio del Grifo, ma ancora una volta manca di precisione, come quando spara alle stelle un pallone da posizione invitante.

Bartolomei 5: lento anche nel far girare la palla, Formisano lo sostituisce e il Grifo cambia ritmo (1′ st Seghetti 6.5: con la sua velocità è una spina nel fianco degli ospiti, una sua azione personale meritava migliore fortuna).

Torrasi 7: nel secondo tempo sale in cattedra e grazie all’inserimento di compagni più veloci cambia giri al motore del Grifo.

Cancellieri 5.5: sulla fascia potrebbe osare di più (1′ st Lisi 8: una sua splendida rete rimette in parità il Grifo. Poi si ripete con l’assist al bacio finalizzato da Paz. Suo il corner dal quale arriva la terza rete del Perugia.

Matos 5.5 praticamente non calcia mai in porta, anche se prova movimenti per aprire spazi ai compagni (24′ st Giunti 6: gara di sostanza per blindare 3 punti molto importanti).

Sylla 6.5: ancora una gara positiva del centravanti, con giocate per i compagni e due tentativi importanti per la gioia personale: nel primo Del Favero è molto bravo, nel secondo la sua conclusione si stampa sul palo.

All. Formisano 7: il gol a freddo mette la gara su una strada molto insidiosa e infatti il suo Perugia rischia di tracollare. Nella ripresa rivoluziona la squadra con coraggio e i cambi gli danno ragione.